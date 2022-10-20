Политолог оценил вероятность возникновения новой войны у границ РФ

Фото: Минобороны РФ

Боевые столкновения в Приднестровье нельзя исключать, а Молдавия входит в число множества потенциальных точек конфликта, расположенных вокруг границ России. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал политолог Александр Асафов.

Он напомнил о силовом разгоне оппозиции, заявлениях по поводу мобилизации из-за возникновения каких-либо угроз и однозначной поддержке западного вектора в Молдавии.

По его мнению, США и лояльное им правительство республики фактически готовы развязать военный конфликт в Приднестровье, дабы осложнить ситуацию для России.

"Вопрос только в том, что американцы и НАТО сейчас увязли в поддержке киевского режима и все усилия направили туда. Поэтому сейчас у них нет особого желания заниматься чем-то еще. Но это не значит, что работа по подготовке не идет, и это не означает, что конфликт не может полыхнуть в любой момент", – заключил Асафов.

Политолог заключил, что жители Приднестровья находятся под угрозой геноцида из-за западной идеологии борьбы со всем русским.

Ранее президент Молдавии Майя Санду попросила Москву уважать границы страны. Такое заявление она сделала после якобы пролета через воздушное пространство республики трех ракет. По ее словам, Россия выпустила ракеты в сторону Украины, однако они пересекли воздушное пространство Молдавии.



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