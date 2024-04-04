Песков заявил о заинтересованности РФ в стабильной ситуации в Грузии

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Стабильная ситуация в Грузии – это то, что входит в спектр заинтересованности российской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Грузия – это наш сосед. В наших интересах – стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии", – отметил он.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал внесенный в грузинский парламент законопроект об иностранных агентах.

В феврале стало известно, что в Грузии не выявили случаев обхода санкционных мер против российской стороны. Как уточнил глава Минфина страны Лаша Хуцишвили, такой результат произошел благодаря эффективной работе таможенного департамента государства.

Между тем власти Украины потребовали от Грузии прекратить возобновленное в 2023 году авиасообщение с Россией, чтобы улучшить отношения между Киевом и Тбилиси. Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, помимо прочего, призвал освободить из тюрьмы бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.