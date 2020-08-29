Как выбрать ресторан в незнакомом городе и не попасться на замануху для туриста

Найти лучший кебаб в Стамбуле или те самые пожарские котлеты в Торжке – важная часть любой туристической программы. Отъявленные гурманы ездят в специальные гастрономические туры дегустировать дефлопе с семечками кациуса, а вот поужинать в хорошем месте наверняка любят все. С приходом TripAdvisor и прочих рейтингов жизнь туристов в этом вопросе стала проще: выбирай локацию да читай отзывы. Но, во-первых, туда попадают не все достойные места, а во-вторых, доверять отзывам можно далеко не всегда. Рассказываем, как выбрать достойный ресторан в любом незнакомом городе, даже если отключили интернет.



Не ходите туристическими тропами



Кафе и рестораны на центральных площадях, особенно вокруг главных достопримечательностей – это часто астрономический ценник в сопровождении посредственной еды и сервиса. Из-за большого потока клиентов таким ресторанам не очень-то и нужно, чтобы вы пришли снова, ведь завтра вместо вас придут другие.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такие рестораны часто находятся на первых строчках в рейтингах, как минимум за счет количества отзывов (кстати, на разных языках). Также в них обычно есть меню на английском, а среди публики много иностранцев.

Держитесь районов, где бывают местные



Итальянцы не ходят каждый день смотреть на Колизей, как и петербуржцы не толпятся вокруг Эрмитажа. Хорошие рестораны можно найти там, где живут, работают и отдыхают местные.

Обратите внимание на кварталы вокруг офисных центров, жилые районы и не самые популярные среди туристов парки. Там рестораны часто живут за счет постоянной клиентуры – соседей и сотрудников окрестных офисов, так что заботятся о том, чтобы к ним пришли еще раз.

Это необязательно должны быть отдаленные районы, офисов и жилых домов полно и в центре. Просто присмотритесь к публике. Если из ресторана выходят исключительно местные – значит, стоит зайти.

Не брезгуйте сетевыми заведениями



Гастрономических чудес вы там, скорее всего, не найдете, но стабильное качество – вполне. Технологии в крупных сетях отработаны идеально, обслуживание не самое душевное, но быстрое и четкое, а еда без изысков, но качественная и точно безопасная.

Кстати, во многих сетях есть свои региональные фишечки. Например, "Макдоналдс" в Барселоне предложит сэндвич с помидорами и хамоном, в Афинах – традиционный греческий гирос а в Тель-Авиве – бургер из кошерных продуктов. Не Мишлен, но тоже любопытно!

Посмотрите на часы работы



Возвращаясь к "Макдоналдсу": работать без перерыва на сон, не теряя в качестве, может только он и ему подобные. Хорошие рестораны в Европе открываются на обед и ужин, а рыбные обычно не работают по понедельникам. Откуда взяться свежей рыбе, если в воскресенье все отдыхают, включая рыбаков?

В России такая схема не работает: у нас не принято закрываться на обед. Однако в круглосуточном заведении можно рассчитывать на вкусное пиво и орешки, но никак не на хорошую кухню.

В хорошем месте пусто не бывает



В хорошем ресторане столик можно найти с трудом. Если во время ужина там ветер свищет и скучает официант, значит, с рестораном явно что-то не так: невкусно, долго, дорого – нужное подчеркнуть. Лучше не рисковать и не проверять.

И напротив: если из дверей тянется очередь, а у барменов отработана схема предлагать ожидающим бокальчик чего-нибудь, то это очень хороший знак. Значит, здесь ажиотаж и, более того, к ажиотажу здесь привыкли. Имеет смысл потерпеть и постоять в этой очереди, наверняка это того стоит. Важно: если это очередь исключительно из туристов, то правило действовать перестает.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Если у дверей пустого ресторана вечером стоит громкий зазывала, то дело совсем плохо. Кроме тех случаев, когда ресторан открылся позавчера и о нем еще никто не знает.

Меню: короткое и сезонное



Меню хорошего ресторана умещается на одной-двух страницах. Хорошо, если оно распечатано или написано мелом на доске, плохо – если заламинировано. Второе означает, что карта здесь не меняется годами.

Еще хуже, если это огромный талмуд, где можно найти и пиццу, и суши, и вареники с капустой. Невозможно хорошо готовить абсолютно все, и грамотные шеф-повара это прекрасно знают.



Любое "непрофильное" блюдо, например бургеры в суши-баре, – уже тревожный звоночек.



В хорошем ресторане готовят из сезонных продуктов. Там никогда не предложат устриц в июле и пирог с лисичками в феврале. Именно поэтому не получится пользоваться одним и тем же меню круглый год. Комплексный обед – тоже редкость для хороших ресторанов, впрочем, заведений у бизнес-центров это не касается.

В некоторых ресторанах меню нет совсем. Лучшая дорада в моей жизни была в итальянской деревне, где вышел повар и сказал: "Сегодня привезли рыбу, будешь?" В гастрономических ресторанах меню обычно умещается на одной странице, и там всегда есть дегустационные сеты, их и нужно брать. Они "инстаграмоемкие" – это раз, шеф уже заранее поработал над сочетаемостью и раскрытием всех вкусовых букетов – это два.

Интерьер: чем проще, тем лучше



Резная мебель, бархатные шторы с золотым шитьем и официанты в камзолах из театрального реквизита – это любопытно, но редко гарантирует хорошую кухню. Зато на внушительный счет точно можно рассчитывать. Мода на помпезность осталась еще кое-где в Москве, но уже стремительно сходит на нет, уступая место неприметным интерьерам.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В большинстве европейских стран хорошие рестораны не зацикливаются на внутреннем убранстве, так как уверены, что к ним ходят за едой, а не фотографироваться в декорациях. В последние годы это правило стало применимо и в России: чем больше золотых канделябров и другой бутафории, тем меньшего стоит ждать от кухни.

Шеф, я вас вижу!



Здесь все просто: если кухня открыта и можно понаблюдать за работой поваров, значит, скрывать ресторану нечего. Вердикт – годен!