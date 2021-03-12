Киногородки вокруг Москвы: как очутиться в декорациях любимого фильма

Кино сняли, а декорации остались, и впоследствии некоторые из них превратились в полноценные туристические объекты. Вокруг Москвы есть несколько киногородков и других примечательных мест, послуживших декорациями для важнейшего из искусств. Обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, куда можно съездить одним днем, чтобы погулять по улицам других эпох и сфотографироваться в позапрошлом веке без всякого фотошопа и прочей магии.



Piligrim Porto (Солнечногорский район)



Фото: кадр из фильма "Записки экспедитора тайной канцелярии"; режиссер – Олег Рясков; производство – "БФТ Муви", ВГТРК

Этот киногородок был построен в 2010 году для съемок сериала "Записки экспедитора тайной канцелярии". Здесь воссоздан провинциальный английский город XVIII века: есть две таверны (одна из них расположена в корабле капитана Джека Воробья), тюрьма, церковь, главная городская площадь с виселицей – всего около 40 маленьких и больших построек. Некоторые из них – бутафорские фасады, в другие можно зайти и, например, посидеть немного в тюрьме или за столом в таверне.

Сюда можно приехать просто погулять (вход платный – от 100 до 200 рублей с человека) или арендовать площадку для шашлыков. Также есть опция отметить какой-нибудь праздник или заказать фотосессию в интерьерах (костюмы, соответствующие эпохе, выдают напрокат).

Декорации сделаны из фанеры, дерева и ДСП, и под открытым небом они вряд ли сохранятся еще на многие годы, так что есть смысл поспешить. Хотя в таком уже обветшалом виде здания ушедшей эпохи выглядят даже более эффектно.

Как доехать: на электричке с Ленинградского вокзала до Фирсановки и далее на автобусе № 40 до санатория "Мцыри", на авто по Ленинградскому шоссе до 34-го километра, направо до Фирсановки и еще 4 километра до усадьбы Середниково.



"Сердце Пармы" (Щеголево)



Фото: кадр из фильма "Сердце Пармы"; режиссер – Антон Мегердичев; производство – Amalgama Studio, "Профит", Star Media

"Сердце Пармы" – историческая драма Антона Мегердичева, снятая по одноименному роману Алексея Иванова. Сюжет основан на реальных событиях второй половины XV века, когда Василий II Темный отправляет в Пермь князя Ермолая вместе с сыновьями Михаилом и Василием и там сталкиваются два непримиримых мира: Великое княжество Московское и населенные язычниками древние пермские земли.

Декорации к этому фильму построили неподалеку от деревни Щеголево, в 20 километрах от Москвы. Здесь соорудили полноценный средневековый город. По сценарию это первое поселение на этой земле: с бревенчатыми избами, храмом и мощной крепостной стеной.

Часть съемок проходила и в Пермском крае, на родине писателя. По окончании съемок фильма местные жители начали потихоньку растаскивать реквизит по своим домам, однако правительство края решило сохранить киногород, превратить его в полноценный туристический объект со смотровой площадкой, QR-кодами и организованными экскурсиями и включить в один из туристических маршрутов.

Сейчас нет возможности официально посетить подмосковный киногородок. Если погулять по территории не получится, крепостную стену и часть "города" прекрасно видно и снаружи.

Как доехать: от метро "Домодедовская" на автобусе № 367 до поселка Володарского, дальше на автобусе № 351 до деревни Щеголево. Другой вариант – от метро "Котельники" на автобусе № 460 до деревни Заозерье, оттуда также на автобусе № 351 до Щеголево. Дорога на авто займет около 2 часов без учета пробок.



Киногородок "Горки Ленинские"



Фото: кадр из фильма "Анна-детективъ"; режиссеры – Феликс Герчиков, Евгений Семенов, Сергей Мезенцев; производство – Star Media

Этот киногород построили в музее-заповеднике "Горки Ленинские" для съемок сериала "Анна-детективъ", а впоследствии здесь же снимали его приквел – "Тайны госпожи Кирсановой". Эта локация воссоздает провинциальный город XIX века: дома, лавки, полицейский участок, вокзал, аптеки и прочее. Так как в сериале фигурировали разные исторические эпохи, декорации постепенно тоже достраивали. Сейчас там можно увидеть жизнь российской империи от XII до XX столетия. Зайти внутрь этих зданий не получится: воссозданы только фасады, а все внутренние интерьеры снимали в павильонах.

Как доехать: от метро "Домодедовская" на любом автобусе до остановки "Горки 1".



Щурово городище (Суздаль)



Фото: кадр из фильма "Царь"; режиссер – Павел Лунгин; производство – "Профит", Мастерская Павла Лунгина

На территории музея "Щурово городище" Павел Лунгин снял свою историческую драму "Царь" с Петром Мамоновым в главной роли. Сюжет повествует о двух годах жизни Ивана Грозного и событиях времен опричнины. Декорации соответствующие: опричный дворец, бревенчатые избы, амбары, кузница и прочие постройки, характерные для славянского быта.

В Щурово городище можно приехать просто погулять и пофотографироваться, а для желающих есть разная туристическая анимация: катание на лошади, стрельба из лука, выпечка хлеба в русской печи и прочее. Сегодня здесь также регулярно проводят исторические реконструкции, праздники и фестивали.

Как доехать: автобусом с центрального (Щелковского) автовокзала, далее на автобусе № 3 до остановки "ГК Горячие ключи" или автобусах № 1, 2, 4, 5 до остановки "Ивановская застава".



Киногородок в Химках



Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Yellow, Black & White

На данный момент это самый новый киногородок в Подмосковье. Он был построен для съемок сказочного приключенческого фильма "Последний богатырь. Корень зла", премьера которого состоялась 1 января 2021 года. Как и сам фильм, город тоже довольно сказочный: множество разных разноцветных теремков с резными ставнями и крылечками, торговые ряды и дощатые улицы. Погулять здесь можно совершенно бесплатно, но это отчасти скорее минус, чем плюс: все декорации уже в довольно запущенном состоянии, а местные охотно разбирают его на доски и бревна.

Как доехать: на авто по Ленинградскому шоссе, далее – на Новосходненское шоссе до деревни Верескино.

