Глава МИД ФРГ рассказала об "абсолютном дефиците собственных запасов" в ВС Германии

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что в Вооруженных силах ФРГ существует "абсолютный дефицит собственных запасов". Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF.

По ее словам, поставки оружия Украине "находятся на тонкой грани".

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о новом пакете военной помощи Украине и непризнании Западом референдума в Крыму. Многие пользователи обратили внимание на то, что лидеру Германии следует отдавать приоритет решению внутренних проблем страны, а не заниматься помощью Украине и рассуждать о референдумах на "украинских территориях".

До этого в ходе саммита "Крымская платформа" Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять оружие, а также никогда не признает присоединения к РФ украинских территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

