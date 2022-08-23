Немцы раскритиковали Шольца после заявления о помощи Украине

Фото: kremlin.ru

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о новом пакете военной помощи Украине и непризнании Западом референдума в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Многие пользователи обратили внимание на то, что лидеру Германии следует отдавать приоритет решению внутренних проблем страны, а не заниматься помощью Украине и рассуждать о референдумах на "украинских территориях". В частности, читатели заметили, что антироссийские санкции вредят и самой Германии, а подачки для граждан в виде налоговых льгот не работают.

"Мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны", – написал один из комментаторов.

Другого пользователя возмутила озабоченность Шольца крымским вопросом. Его поддержали и другие немцы, которые считаю, что нынешний канцлер находится не на своем месте, поскольку в текущей экономической ситуации с быстро растущими ценами на нефть, его заботит не народ Германии, а Крым.

"А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" – поинтересовался один из читателей.

Ранее в ходе саммита "Крымская платформа" Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять оружие, а также никогда не признает присоединения к РФ украинских территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

