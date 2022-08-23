Немцы раскритиковали Шольца после заявления о помощи Украине

23 августа, 22:02
Фото: kremlin.ru
Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о новом пакете военной помощи Украине и непризнании Западом референдума в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Многие пользователи обратили внимание на то, что лидеру Германии следует отдавать приоритет решению внутренних проблем страны, а не заниматься помощью Украине и рассуждать о референдумах на "украинских территориях". В частности, читатели заметили, что антироссийские санкции вредят и самой Германии, а подачки для граждан в виде налоговых льгот не работают.
"Мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны", – написал один из комментаторов.
Другого пользователя возмутила озабоченность Шольца крымским вопросом. Его поддержали и другие немцы, которые считаю, что нынешний канцлер находится не на своем месте, поскольку в текущей экономической ситуации с быстро растущими ценами на нефть, его заботит не народ Германии, а Крым.
"А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" – поинтересовался один из читателей.
Ранее в ходе саммита "Крымская платформа" Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять оружие, а также никогда не признает присоединения к РФ украинских территорий.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: