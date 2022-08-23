Запад никогда не признает присоединение Россией украинских территорий – Шольц

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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять оружие, а также никогда не признает присоединения к РФ украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита "Крымская платформа".

"Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения", – приводит слова Шольца ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что считает важными прямые контакты с Владимиром Путиным. По словам главы немецкого правительства, таким образом он хочет донести до президента РФ позицию Запада относительно ситуации на Украине. При этом Шольц заявил, что не считает возможной нормализацию отношений между Москвой и Берлином в "обозримом будущем".

До этого колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп поделился мнением, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца.

Он отмечал, что ближе к зиме страны Запада погрузятся в экономические проблемы, поэтому европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Страны Запада увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.