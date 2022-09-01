Лавров прокомментировал слова Бербок о страданиях граждан ФРГ ради Украины

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фантастическим признанием слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что германские граждане вынуждены страдать ради поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание. Просто фантастическое признание", – сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Он отметил, что это заявление Бербок звучит особенно примечательно в контексте разговоров о необходимости проведения досрочных выборов в ряде стран Евросоюза.

Ранее Бербок признала, что в Вооруженных силах ФРГ существует "абсолютный дефицит собственных запасов", в связи с чем поставки оружия Украине "находятся на тонкой грани".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.