Жители немецкого Шведта разгневаны решением ввести эмбарго на российскую нефть – СМИ

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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России. Об этом пишет корреспондент Financial Times Гай Шазан.

По его словам, некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые выторговали себе временные отсрочки.

Как пояснил автор материала, в городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу "Дружба". Как отметила мэр Шведта Аннекатрин Хоппе, закрытие НПЗ станет "поистине кошмарным сценарием". Она добавила, что это приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из РФ в ближайшие 5 лет. По его мнению, необходимо использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля.

Также Кречмер заявил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".

До этого жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления. Хабек говорил о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в Германии. В руках у митингующих были транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.

Также сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана. Ранее политик возмутилась тем, что Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала данный снимок "вызовом для НАТО".

