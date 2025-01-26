Небензя: Россия осуждает нападения на миротворцев ООН в ДР Конго

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Россия осуждает нападения на миротворцев ООН в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Выражаем соболезнования семьям погибших миротворцев из Южной Африки и Уругвая, а также правительствам этих стран. Желаем скорейшего выздоровления раненым из других контингентов", – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

По словам дипломата, Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий. Небензя подчеркнул необходимость возвращения Руанды и ДРК к переговорам в рамках луандийского процесса при посредничестве Анголы.

"Нынешняя эскалация после провала саммита в Луанде в конце прошлого года – яркое свидетельство того, какую цену приходится платить, когда не срабатывают политические инструменты", – подчеркнул он, особо отметив вопрос незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Ранее не менее 3 миротворцев ООН погибли, 11 получили ранения в результате эскалации насилия в восточной части ДР Конго. Как отмечалось в заявлении официального представителя генсекретаря Объединенных Наций Стефана Дюжаррика, погибли два миротворца из ЮАР и один из Уругвая.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Руанду в поддержке повстанцев. Он подчеркнул, что нападения на сотрудников ООН могут быть квалифицированы как военное преступление.

В мае 2024 года Вооруженные силы Конго предотвратили попытку государственного переворота. Об этом заявлял официальный представитель ВС ДРК бригадный генерал Сильвен Экенге. По его словам, попытка государственного переворота была подавлена силами обороны и безопасности в столице страны Киншасе.