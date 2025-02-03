Посольство заявило, что россияне не подавали обращений об эвакуации из Руанды

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Проживающие в Руанде россияне пока не обращались в российское посольство с просьбой об эвакуации на фоне конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей дипломатической миссии РФ.

При этом в посольстве призвали граждан России по возможности воздерживаться от посещения приграничных с Демократической Республикой Конго (ДРК) районов.

Ранее не менее 3 миротворцев ООН погибли, 11 получили ранения в результате эскалации насилия в восточной части ДР Конго. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Руанду в поддержке повстанцев.

В свою очередь, Москва призвала стороны к немедленному прекращению боевых действий. Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул необходимость возвращения Руанды и ДРК к переговорам.

Позже посольство РФ в Киншасе, столице ДРК, призвало граждан России быть осторожными при перемещении по городу. В частности, в конце января 2025 года напряженная обстановка сохранялась на востоке страны, в городе Гома, предупреждали дипломаты.

