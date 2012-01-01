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23 февраля, 08:59

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Психолог Денисова назвала способы повысить стрессоустойчивость

Гормональный коктейль: почему важно развивать стрессоустойчивость

Стресс негативно отражается на здоровье внутренних систем организма. К чему способно привести эмоциональное перенапряжение, рассказала старший медицинский психолог ПКБ №4 им. П. Б. Ганнушкина Алина Денисова в программе "Доктор 24".

Выброс гормонов

Фото: 123RF/olegchernyavsky

Стрессоустойчивость – качество, которое позволяет реагировать на стресс. Когда оно достаточно развито, человек не действует под воздействием эмоций. Также стрессоустойчивость показывает, насколько хорошо тело справляется с выбросом гормонов, рассказала Алина Денисова.

При эмоциональном напряжении организм синтезирует гормоны стресса. К ним относятся кортизол, норадреналин и адреналин. Таким образом тело подготавливается к тому, чтобы справиться с опасностью.
Алина Денисова
старший медицинский психолог ПКБ №4 им. П. Б. Ганнушкина

При низкой стрессоустойчивости человек часто чувствителен эмоционально и психически. Такие пациенты легко травмируются во время разногласий с близкими или коллегами, отметила специалист.

Последствия и профилактика

Фото: 123RF/gorgev

Низкая стрессоустойчивость способна привести к депрессии, а также нарушить работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и дыхательных органов.

Чтобы снизить риск развития патологий, врач советует заниматься спортом, повышать физиологическую выносливость, наладить питание, а также высыпаться и вовремя отдыхать.

Также важно разбавлять быт позитивными событиями, которые помогут сфокусироваться на других ситуациях, подытожила Денисова.

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