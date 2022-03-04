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общество

06:21

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

В пятницу, 4 марта, столичный регион окажется в северо-западной части каспийского циклона, местами пройдет слабый снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +2...-3 градуса. Ночь, по прогнозам метеорологов, ожидается -3...-5 градусов. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы.

"Атмосферное давление сохранится и составит 746 миллиметров ртутного столба. <...> Ветер северо-восточный – 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 55%", – говорится в сообщении.

В праздничные дни в столицу вернется февральская погода. Об этом ранее предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

"Атмосфера": синоптик рассказал, какая погода ожидается в столице 4 марта

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