Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях ВС РФ

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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в России наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ.

Согласно документу, минимальное наказание за такое нарушение – штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период от 1 до 1,5 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет или исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае если распространение фейков было совершено группой лиц, с использованием служебного положения, по корыстным, политическим мотивам или мотивам религиозной, национальной, идеологический и другой ненависти или с искусственным созданием доказательств обвинения, наказание составит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, совмещенное с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности на срок до 5 лет.

"Указанные выше деяния, если они повлекли тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", – говорится в пояснительной записке.

Также документ предусматривает наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС РФ для защиты интересов страны и граждан в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или дохода за период от 1 года до 2 лет, либо ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Призывы к введению или продлению антироссийских санкций будут караться штрафами в размере до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо тюремным заключением на срок до 3 лет.

Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ) пополнится положениями об ответственности за призывы к организации несанкционированных митингов и других публичных мероприятий. Эти деяния будут караться штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

О рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ ранее рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев. Одобрил соответствующее предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.