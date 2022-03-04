"Московское долголетие" возобновит большинство очных занятий к 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом проекту "Московское долголетие" в ближайшие дни удастся возобновить большинство очных занятий, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей, и чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому, как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия "Московского долголетия" не только на улице, но и в помещениях", – отметила Ракова.

По словам заммэра, теперь жители столицы старшего возраста смогут выбирать как онлайн-занятия проекта, так и офлайн. Основное число очных групп возобновит свою работу к 15 марта.

Уточняется, что очные занятия будут начинать работу постепенно, а список открытых групп будет постоянно обновляться на портале mos.ru. Узнать расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив необходимую форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра соцобслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе "Как стать участником".

"Благодарю всю команду проекта "Московское долголетие" за то, что за последние два года проект не только сохранился, но и был перезапущен в новом цифровом формате", – подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что сотрудники отделов проекта первыми выразили готовность помочь старшему поколению москвичей во время эпидемии COVID-19. Они работали соцпомощниками в кол-центрах, временных госпиталях и центрах вакцинации. При этом сохраняли связь с участниками и всегда поддерживали их.

"Сейчас вся команда вновь возвращается к своим основным задачам и нацелена возродить проект в доковидном формате, когда в нем регулярно занимались более 215 тысяч человек", – заключила заммэра.

Проекту "Московское долголетие" исполнилось уже четыре года. За это время его участками стали более 400 тысяч горожан старшего поколения. Для них было создано более тысячи клубов по интересам.

Отмечается, что горожане старше 55 лет могут посещать любой из 20 центров "Московского долголетия" вне зависимости от места жительства. В последнее время особенно популярными стали онлайн-занятия. На сегодняшний день такой формат обучения предпочли более 100 тысяч человек.

