Москвичи собрали 500 тыс предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи собрали более 500 тысяч предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва в очередной раз подтверждает статус неравнодушного города. Каждый день в центры приходят сотни горожан, готовых поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Принимать гуманитарную помощь помогают добровольцы – жители столицы записываются в волонтеры даже целыми семьями. На сегодня в Москве собрано 500 тысяч предметов первой необходимости", – сказала она.

Сергунина уточнила, что добровольцы сортируют собранную гуманитарную помощь по категориям и отправляют в пункты размещения беженцев в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях через региональные отделения Российского Красного Креста. Продукты питания, канцелярские товары, одежда и прочие предметы первой необходимости перевозят на автомобилях.

"В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания длительного хранения, в том числе и детские, бутилированная вода, посуда, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, одежда, бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники) и средства индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все вещи должны быть новыми, иметь сохранную упаковку и этикетки. Оказать поддержку беженцам в рамках акции #Москвапомогает могут все желающие. Для этого надо принести гуманитарную помощь в ресурсный центр "Мосволонтер" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, или в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций.

"Штабы по сбору работают каждый день с 10:00 до 19:00 без выходных. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в кол-центр акции #Москвапомогает +7 499 170-02-25", – указано в материале.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы помогли собрать средства реабилитации для беженцев из Донбасса с инвалидностью. Прокатный фонд сформирован на базе одного из учреждений соцзащиты московского Ресурсного центра для инвалидов. Перед передачей средства реабилитации проверяют, по необходимости ремонтируют, а также проводят санобработку.