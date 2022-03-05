Москвичи собрали 500 тыс предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москвичи собрали более 500 тысяч предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Москва в очередной раз подтверждает статус неравнодушного города. Каждый день в центры приходят сотни горожан, готовых поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Принимать гуманитарную помощь помогают добровольцы – жители столицы записываются в волонтеры даже целыми семьями. На сегодня в Москве собрано 500 тысяч предметов первой необходимости", – сказала она.
Сергунина уточнила, что добровольцы сортируют собранную гуманитарную помощь по категориям и отправляют в пункты размещения беженцев в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях через региональные отделения Российского Красного Креста. Продукты питания, канцелярские товары, одежда и прочие предметы первой необходимости перевозят на автомобилях.
"В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания длительного хранения, в том числе и детские, бутилированная вода, посуда, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, одежда, бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники) и средства индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все вещи должны быть новыми, иметь сохранную упаковку и этикетки. Оказать поддержку беженцам в рамках акции #Москвапомогает могут все желающие. Для этого надо принести гуманитарную помощь в ресурсный центр "Мосволонтер" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, или в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций.
"Штабы по сбору работают каждый день с 10:00 до 19:00 без выходных. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в кол-центр акции #Москвапомогает +7 499 170-02-25", – указано в материале.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы помогли собрать средства реабилитации для беженцев из Донбасса с инвалидностью. Прокатный фонд сформирован на базе одного из учреждений соцзащиты московского Ресурсного центра для инвалидов. Перед передачей средства реабилитации проверяют, по необходимости ремонтируют, а также проводят санобработку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: