Москвичи помогли собрать средства реабилитации для беженцев с инвалидностью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители столицы помогли собрать средства реабилитации для беженцев из Донбасса с инвалидностью. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Я знаю, москвичи – очень неравнодушные люди. Вот и сейчас, когда особое внимание требуется людям с инвалидностью, жители столицы передают нуждающимся людям – беженцам из Донбасса и Луганска – специальное реабилитационное оборудование – трости, ходунки, костыли, кресла-коляски", – заявила представитель мэрии.
Прокатный фонд сформирован на базе одного из учреждений соцзащиты московского Ресурсного центра для инвалидов. Перед передачей средства реабилитации проверяют, по необходимости ремонтируют, а также проводят санобработку.
Акция в помощь беженцам с инвалидностью запущена департаментом труда и социальной защиты населения Москвы, а также Московской городской организацией общероссийской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов".
Средства реабилитации можно передать в следующих пунктах:
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Впоследствии президент РФ заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев с инвалидностью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: