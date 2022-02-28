Москвичи помогли собрать средства реабилитации для беженцев с инвалидностью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы помогли собрать средства реабилитации для беженцев из Донбасса с инвалидностью. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Я знаю, москвичи – очень неравнодушные люди. Вот и сейчас, когда особое внимание требуется людям с инвалидностью, жители столицы передают нуждающимся людям – беженцам из Донбасса и Луганска – специальное реабилитационное оборудование – трости, ходунки, костыли, кресла-коляски", – заявила представитель мэрии.

Прокатный фонд сформирован на базе одного из учреждений соцзащиты московского Ресурсного центра для инвалидов. Перед передачей средства реабилитации проверяют, по необходимости ремонтируют, а также проводят санобработку.

Акция в помощь беженцам с инвалидностью запущена департаментом труда и социальной защиты населения Москвы, а также Московской городской организацией общероссийской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов".

Средства реабилитации можно передать в следующих пунктах:

Реабилитационный центр для инвалидов (Новоостаповская улица, дом 6);

Ресурсный центр "Мосволонтер" (Ленинградский проспект, дом 5, строение 1).

улица Коровий Вал, дом 3, строение 5;

улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1;

улица Вересковая, дом 5;

улица Фортунатовская, дом 14;

4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1;

Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2;

улица Винокурова, дом 2;

Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1;

улица Маршала Новикова, дом 5;

улица Остафьевская, дом 8, корпус 2;

Зеленоград, 2-й микрорайон, корпус 239.

Кроме того, сбор идет в 11 окружных общественных организациях по адресам:Пункты сбора работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 17:45.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Впоследствии президент РФ заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.