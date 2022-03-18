Выход людей из населенных пунктов на Украине жестко пересекается – МО РФ

18 марта, 23:05
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Самостоятельный выход людей из населенных пунктов Украины жестко пресекается. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, местных жителей загоняют в подвалы жилых домов якобы для спасения от ударов РФ.
"[Жители] находятся в ужасающих условиях антисанитарии, недостатка питания и воды, без электричества и под воздействием, сфабрикованной украинскими властями лжи о блокировании гуманитарных коридоров", – рассказал Мизинцев.
Он отметил, что за последние двое суток 150–200 боевиков дезертировали из города через гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду. По его словам, боевики передвигаются группами по 10–15 человек в запорожском направлении.
"За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени", – подчеркнул Мизинцев.
По состоянию на 18 марта, рассказал генерал-полковник, Россия предложила восемь гуманитарных коридоров. Украина же согласилась на три и предложила еще семь.
"Сегодня, с 10 часов утра, мы уже в пятнадцатый раз предоставили коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному в Россию и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", – подчеркнул Мизинцев.
Ранее сообщалось, что Россия предупредила ООН, ОБСЕ и Международные комитеты Красного Креста о возможных преступлениях с тяжелыми последствиями для мирных граждан в Мариуполе. По его словам, возможные преступления впоследствии могут списать на удары Вооруженных сил России.
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