Российские военные вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные вывезли за сутки из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев. Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что среди иностранцев были граждане Украины, Соединенных Штатов, Узбекистана, Сербии, Ливана, Туниса и Грузии.

Эвакуацию организовали по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с Украины, а также по заявкам от иностранцев, поданным в военную комендатуру РФ в Херсоне.

По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР в Россию из Херсонской области были доставлены порядка 400 иностранцев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя.

Мизинцев уточнил, что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек дезертировали из города разрозненными группами по 10–15 человек и передвигаются по проселочным дорогам в запорожском направлении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.