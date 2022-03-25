Российские военные при помощи "Калибров" уничтожили топливную базу под Киевом

Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу под Киевом

Российские военные высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесли удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее министерство обороны РФ показало кадры высокоточного удара по объектам военной инфраструктуры Украины. Российским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" была уничтожена база подготовки иностранных наемников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

