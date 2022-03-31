Росгвардия задержала координировавшего диверсантов сотрудника СБУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бойцы Росгвардии задержали сотрудника СБУ в Киевской области, который, предположительно, координировал деятельность диверсантов на северо-западе региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подозреваемого обнаружили при досмотре жилого дома в регионе.

"Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником службы безопасности Украины. При досмотре его места проживания было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, а также свыше 240 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задержанных в Донецкой Народной Республике иностранных наемников будут передавать суду.

Он также рассказал, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, поскольку ранее они отказались от этого предложения.

