Росгвардия задержала координировавшего диверсантов сотрудника СБУ

09:56
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Бойцы Росгвардии задержали сотрудника СБУ в Киевской области, который, предположительно, координировал деятельность диверсантов на северо-западе региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Подозреваемого обнаружили при досмотре жилого дома в регионе.
"Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником службы безопасности Украины. При досмотре его места проживания было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, а также свыше 240 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задержанных в Донецкой Народной Республике иностранных наемников будут передавать суду.
Он также рассказал, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, поскольку ранее они отказались от этого предложения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: