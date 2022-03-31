Бастрыкин поручил расследовать угрозы украинских националистов в адрес жителей Харькова

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что данные факты были зафиксированы Национальным центром управления обороной РФ.

"Представители националистических батальонов Украины создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, нацбатальоны по-прежнему используют гражданское население в качестве живого щита, размещая тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова.

"Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", – пояснили в СК.

Ранее Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории. Анализ пройдет в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе с привлечением специалистов по истории. Следствию предстоит дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

