Басурин заявил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя

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Украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, поскольку ранее они отказались от этого предложения, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим", – сказал он.

Ранее Басурин рассказал, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы, в связи с чем многие складывают оружие. По его словам, в этом признаются сами военные.

Накануне министерство обороны РФ предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в ведомстве сообщили о форсировании реки Шайтанки.

Отдельно в Минобороны прокомментировали перегруппировку подразделений Вооруженных сил РФ. Отмечается, что цель данного процесса – переход к активным действиям на приоритетных направлениях, в том числе полному освобождению Донбасса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.