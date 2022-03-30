МО РФ показало кадры уничтожения украинского комплекса "Бук-М1"

Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения комплекса ВСУ "Бук-М1".

На них видно, как российские военные идентифицируют цель при помощи беспилотника. Также на видео продемонстрирован удар высокоточным оружием.

Ранее ведомство предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции на территории Украины. В частности, в министерстве сообщили о форсировании реки Шайтанки. В настоящий момент бои ведутся на подступах к Великой Новоселке.

Отдельно в МО РФ прокомментировали перегруппировку подразделений Вооруженных сил России. Отмечалось, что цель данного процесса – переход к активным действиям на приоритетных направлениях, в том числе полному освобождению Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.