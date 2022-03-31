Басурин заявил, что задержанных в ДНР наемников будут привлекать к суду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Задержанных в Донецкой Народной Республике иностранных наемников будут передавать суду, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также рассказал, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, поскольку ранее они отказались от этого предложения.

21 марта российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области Украины. В результате высокоточного удара были уничтожены больше 80 наемников и бойцов украинских нацбатальонов.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.