Рогозин предложил национализировать производящие космическую микроэлектронику предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие космическую микроэлектронику.

По его словам, такую промышленность необходимо передать в ведение "Роскосмоса" и "Росатома".

"Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационно стойкой элементной базы", – приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса".

Ранее Рогозин заявил, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают Киеву данные. Таким образом, по его словам, они работают на врага России. По данным агентства, американские коммерческие спутники делали снимки острова Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Киева нанести по нему удар и высадить там десант.

