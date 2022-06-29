ЕКА 15 июля сообщит "Роскосмосу", будет ли сотрудничать по ExoMars – Рогозин

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Европейское космическое агентство 15 июля даст "Роскосмосу" окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году, заявил РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он выразил сомнение в том, что ЕКА может принять решение об осуществлении миссии совместно с РФ.

"При таком лае, который звучит в Брюсселе, об этом речи быть не может, поэтому мы идем на национальную миссию, в этом нет никаких сомнений", – добавил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что космонавтика Запада идет к войне. По его словам, сейчас все американские частные компании собирают визуальные и радиолокационные данные.

"Чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня", – подчеркнул Рогозин.

В марте Европейское космическое агентство объявило о решении отказаться от участия в совместной миссии ExoMars. Рогозин отмечал, что из-за ухода партнеров РФ может упустить несколько лет, но справится с поставленной задачей. Для этого отечественные эксперты сделают новый посадочный модуль, обеспечат его ракетой-носителем "Ангара" и выполнят пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный.

