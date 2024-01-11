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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров России и Украины весной 2022 года. Об этом пишет газета The Times.

Джонсон рассказал, что считает информацию о своей причастности к срыву переговоров "полным бредом" и "российской пропагандой". При этом он подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Стамбуле и выразил в них свою озабоченность содержанием потенциального соглашения.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании рассказал, что в переговорах с Зеленским выразил готовность Лондона помогать Киеву "на тысячу процентов".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. По ее словам, весной прошлого года Киев сделал запрос на переговоры с Москвой, на что последняя дала свое согласие и начала процедуру. Однако Запад, в том числе Вашингтон и Лондон, запретили Украине вести переговоры с РФ, сказала она.

Ирландский журналист Чей Боуз до этого отмечал, что именно Джонсон заставил Зеленского отказаться от переговоров с Россией, что привело к сотням тысяч смертей солдат ВСУ. По его словам, бывший премьер-министр Великобритании вмешался, когда мир на Украине был максимально возможен.



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