Эксперт рассказала, насколько вырастут пенсии россиян в 2022 году

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Страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, а социальные пенсии и по государственному пенсионному обеспечению на 7,7% с 1 апреля, напомнила профессор кафедры цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"По последним данным, с учетом повышения, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной – 10 307 рублей", – приводит ее слова агентство "Прайм".
Она также добавила, что с 1 февраля 2022 года на 5,8% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты.
Кроме того, по словам Финогеновой, со следующего года получать выплаты накопительных пенсий начнут женщины 1976 года рождения. Средний размер – 2 613 рублей.
При этом сумма будет зависеть от суммы взносов, которые ранее были направлены на накопительную часть пенсии, а также от инвестиционного дохода.
Ранее Финогенова рассказала, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. По ее словам, неработающим пенсионерам полагается скидка в размере 50% на оплату взносов за капремонт.
До этого независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский объяснил, как повысить размер своей пенсии за счет накоплений умершего супруга.
Специалист отметил, что размер выплат зависит от трудового стажа. По этой причине член семьи не может наследовать страховую пенсию умершего человека, однако в случае смерти человека до наступления пенсионного возраста в ПФР сохраняются данные о размере выплат, которые скончавшийся мог бы получать.
По словам Звенигородского, пенсия умершего может быть больше той, которую получает член его семьи. В этом случае можно составить заявление о переходе на чужую пенсию, но выплачиваться она будет в размере 75%. Эксперт пояснил, что с точки зрения закона эта замена оформляется как выплата по потере кормильца.
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