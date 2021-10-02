Эксперт рассказала, как обеспечить достойный уровень будущей пенсии

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Каждому гражданину следует завести свой "пенсионный проект", чтобы обеспечить приемлемый уровень достатка на пенсии, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В частности, объяснила эксперт, россиянам со средним уровнем достатка рекомендуется откладывать на будущую пенсию около 20% от зарплаты. Порядка 10–15% из этой суммы нужно распределить на целевые пенсионные накопления, а еще 5–10% – переводить в резервный инвестиционный фонд.

Сейчас пенсия в России из двух частей. Государственной, которая выплачивается ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования, и негосударственной, которая финансируется либо за счет сбережений, либо за счет взносов.

Ранее аналитики выяснили, что для долгосрочных накоплений, в том числе на время пенсии, большинству россиян достаточно зарабатывать 70–150 тысяч рублей в месяц.

Эту сумму назвали 43% опрошенных. 50–70 тысяч рублей в месяц необходимо для накоплений на будущее 19% россиян, свыше 200 тысяч рублей – 15%, до 50 тысяч рублей – 9%.

Соответствующее исследование также показало, что только пятая часть граждан России сейчас откладывает деньги на будущее, а треть планирует начать копить в ближайшее время.