Эксперт раскрыл максимальный в России размер пенсии

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Назван максимально возможный в России размер пенсии. Об этом рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис агентству "Прайм".

Он пояснил, что самую большую пенсию в стране имеют космонавты и госслужащие. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Кроме того, эти граждане могут иметь страховые выплаты по старости.

По информации Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей.

"Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует", – пояснил эксперт.

Он отметил, что военные пенсионеры также способны получать две пенсии одновременно. Первая будет начисляться из федерального бюджета по линии силовых ведомств.

"Если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, – например, в частное охранное предприятие – то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию", – рассказал Биезбардис.

Специалист напомнил, что размер страховой пенсии по старости формируется из предельного количества коэффициентов, накопленных за время работы. Показатели начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина.

Ранее финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак рассказал, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 100 тыс рублей. Он посоветовал копить за счет регулярного откладывания части активного дохода и инвестиций.