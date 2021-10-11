Эксперт объяснил, когда россияне имеют право получать часть пенсии умерших супругов

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Россиянам объяснили, как повысить размер своей пенсии за счет накоплений умершего супруга. Об этом рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский в эфире радио Sputnik.

Специалист отметил, что размер выплат зависит от трудового стажа. По этой причине член семьи не может наследовать страховую пенсию умершего человека, однако существует нюанс.

Как объяснил Звенигородский, в случае смерти человека до наступления пенсионного возраста в Пенсионном фонде России сохраняются данные о размере выплат, которые скончавшийся мог бы получать.

"Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии (умершего. – Прим. ред.) мужа", – рассказал специалист.

По его словам, пенсия умершего может быть больше той, которую получает член его семьи. В этом случае можно составить заявление о переходе на чужую пенсию.

"Жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%", – сообщил Звенигородский.

Он пояснил, что с точки зрения закона эта замена оформляется как выплата по потере кормильца.

Специалист продолжил, что накопительную пенсию можно унаследовать только в случае, если формировавший ее человек умер до выхода на пенсию. Такая информация приводится на сайте ПФР.

Ранее россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Планируется, что индексация страховых пенсий в России в следующем году составит 5,9%.