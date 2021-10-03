Эксперт объяснил, как накопить финансовый резерв к пенсии

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Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков напомнил о необходимости формировать финансовый резерв к моменту выхода на пенсию для поддержания привычного образа жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что государство наращивает пенсионные выплаты, однако растет и инфляция. Именно поэтому важно создавать финансовые запасы, в том числе за счет банковских вкладов.

"Банковский вклад является наименее рискованным способом накопления, а потому подойдет любому человеку, который хочет начать копить на пенсию. Тем не менее, стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов", – заявил Гужиков.

К инструментам накопления с низким уровнем риска эксперт назвал облигации, доход по которым в среднем выше, чем по банковскому депозиту. Они бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.

Более высокую доходность могут принести акции. Она складывается либо из дивидендов, либо за счет стоимости самих ценных бумаг. В качестве альтернативы торговле на фондовом рынке Павел Гужиков назвал обезличенный металлический счет (ОМС), доход по которому зависит от котировок на металлы.

Минэкономразвития ранее ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5 до 5,8%. Также министерство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год – до 73,6 рубля.