Россиянам рассказали о преимуществах рублевых вкладов

Фото: depositphotos/blinow61

Многие россияне на фоне роста курса рубля склонны вкладывать деньги в доллары или евро, такие действия являются ошибочными, рассказал директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Он отметил, что хранить накопления и делать инвестиции в рублях сейчас выгоднее, чем в иностранной валюте.

"Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива. Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Шибанов подчеркнул, что рублевые депозитные вклады обычно имеют более высокие проценты, чем валютные, поэтому отлично подходят для сохранения средств.

Эксперт также отметил, что покупка валюты оправдана только в тех случаях, когда расходы человека привязаны к иностранным деньгам, или же был зафиксирован их резкий рост стоимости.

"Если внутренней сильной уверенности в изменении валютных курсов у человека нет, то не стоит связываться с тем, что не приносит вам процентных платежей. В этом плане ни доллар, ни евро не привлекательны для среднего инвестора", – заключил он.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов посоветовал россиянам для защиты сбережений воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта. По словам финансиста, каждую валюту можно разделить на равные доли, тогда их колебание будет происходить скомпенсировано друг к другу.