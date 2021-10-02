Экономист объяснил россиянам, почему пока не стоит ждать кризиса

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Кризис является резким и непредвиденным явлением, которое характеризуется невозможностью сохранения прежних способов действия, в этом понимании ждать его нет смысла, рассказал ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Природа кризиса, по мнению экономиста, состоит в том, что прогнозируемые явления можно предотвратить. Он отметил, что для улучшения ситуации современные государства используют старые схемы по обогащению систем, но при этом не задумываются о таких негативных последствиях, как рост долговой нагрузки и усиление инфляции.

В то же время, отметил эксперт, все эти проблемы постепенно нивелируются из-за того, что рост инфляции помогает избавиться от лишнего долга. Если смотреть на ситуацию в этом ключе, то кризиса может и не быть. Однако, подчеркнул эксперт, его также можно считать постоянным явлением.

"Все эти проблемы озвучиваются, но игнорирование явных признаков доводят проблему до состояния кризиса, который уже требует поиска новых путей решения. Поэтому кризиса пока не будет – он уже давно есть, но пока не проявился в острой фазе", – приводит слова Кочеткова агентство "Прайм".

Он отметил, что современная экономическая модель частично базируется на кейнсианской модели преодоления последствий Великой Депрессии в Соединенных Штатах, но когда пришел кризис, связанный с пандемией коронавируса, то многие страны стали использовать привычные схемы и принимать их повсеместно. Это привело к тому, что проблемы инфляции, обесценивания денег и роста долговой нагрузки были задвинуты на второй план.

Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал, что возникновение кризисов время от времени предопределено, так как экономика развивается циклично. Чтобы от них защититься, необходимо входить в кризис, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов, считает эксперт.