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Общество

04:25

Юрист рассказал, какие выплаты положены оставшимся без работы

общество

Фото: depositphotos/Professor25

Зампред Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов напомнил, что тем, кто потерял работу, положена помощь от государства.

Речь идет о пособии по безработице, указал эксперт. Однако в некоторых случаях, добавил он, возможна и материальная помощь. Претендовать на нее можно по окончании предельного срока для выплаты пособия по безработице, при этом период оказания такой помощи не должен превышать 6 месяцев.

"Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, является решение центра занятости населения об оказании материальной помощи", – приводит слова Данилова агентство "Прайм".

Юрист напомнил, что пособие предоставляется после обращения с необходимыми документами в центр занятости по месту жительства. Размер выплат зависит от уровня зарплаты заявителя на последнем месте работы, но не может быть выше максимального размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил о подготовке внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных выплат. Он отметил, что сегодня с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные выплаты будут только увеличиваться, о чем говорят данные Минфина РФ.

Помощник президента РФ сообщил о подготовке внеплановой индексации МРОТ и пенсий

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