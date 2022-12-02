Вышел трейлер фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы"

Американская киностудия Lucasfilm опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы", главную роль в котором сыграл актер Харрисон Форд.

Премьера фильма на больших экранах запланирована на 30 июня 2023 года. Пятая часть фильма содержит эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" и "Королевством хрустального черепа".

По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет валлийский актер Джон Рис-Дэвис. Он намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

Ранее в Сети появился трейлер четвертой части боевика "Джон Уик". Премьера состоится в кинотеатрах 24 марта 2023 года. Роли в фильме также исполнили Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн.

До этого Disney представила трейлер анимационного сериала, развивающего мир своего знаменитого мультфильма "Зверополис". Мультсериал доступен на стриминговом сервисе Disney+.



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