Режиссер фильма "Горбатая гора" снимет кино о Брюсе Ли

Фото: ТАСС/SIPA Asia via ZUMA Wire/Cao Ji

Тайваньский режиссер Энг Ли, получивший известность за фильмы "Горбатая гора" и "Жизнь Пи", снимет биографическое кино о гонконгском актере Брюсе Ли. Информацией об этом поделился Variety.

Роль популяризатора китайских боевых искусств исполнит сын режиссера, 32-летний актер Мейсон Ли, снявшийся в картине "Мальчишник в Вегасе – 2". На данный момент нет какой-либо информации о дате выхода фильма. Однако известно, что продюсерское кресло займет киностудия Sony.

"Брюс Ли, которого не воспринимали ни как стопроцентного американца, ни как стопроцентного китайца, был мостом между Востоком и Западом. Он представил миру китайское кунг-фу, являлся ученым в области боевых искусств и культовым артистом, который произвел революцию как в боевых искусствах, так и в боевиках", – заявил Энг Ли.

Он также выразил желание рассказать об уникальности жизни этого человека.

Энга Ли дважды отмечали премией "Оскар" за ленты "Горбатая гора" и "Жизнь Пи". Режиссер также снял проекты "Разум и чувства", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Халк" и многие другие.

Ранее студия Lionsgate Movies представила трейлер четвертой части боевика "Джон Уик". Главную роль, как и в предыдущих фильмах, сыграл американский актер Киану Ривз.

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