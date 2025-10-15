ТАСС: массовые задержания военных начались в Тернополе

Фото: телеграм-канал "Національна поліція України"

Массовые задержания военнослужащих начались в городе Тернополе на западе Украины, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, ведутся задержания военных 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По информации местных активистов, речь идет о похищении людей и автомобилей при проведении принудительной мобилизации.

Факт задержаний подтвердила пресс-служба региональной полиции. В ведомстве указали, что людей лишали свободы, требовали деньги и отбирали имущество, а также применяли к ним физическое насилие.

При этом 14 октября Тернопольский ТЦК (аналог военкомата. – Прим. ред.) сообщил, что начал привлекать боевые подразделения для мобилизации граждан.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин. В бригадах армии вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

Отмечалось, что радикальные меры имеют несколько причин: огромные потери в живой силе ВСУ, отсутствие новых добровольцев, "низкое качество" принудительно мобилизованных бойцов.

