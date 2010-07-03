Эксперты рассказали, как распознать мысли о суициде у ребенка

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Фото: depositphotos/photographee.eu
Психиатры дали советы родителям относительного того, как распознать в ребенке появившиеся у него мысли о самоубийстве, передает News.ru.
Выделяют семь основных факторов. Насторожиться стоит, если у подростка изменился распорядок дня, а также если он постоянно выглядит усталым и с трудом справляется с повседневными обязанностями. Кроме того, имеет смысл проследить, не начал ли ребенок пить и курить, не потерял ли он интерес к тому, что ему обычно нравилось.
Плохими симптомами эксперты называют и неожиданно появившиеся раздражительность и беспокойство, а также замкнутость.
"Ребенок скрывает от родителей свои переживания, у него нет эмоциональной связи с близкими – в этом корень зла", – отметила психиатр Татьяна Меркулова.
По ее словам, подросток может пойти на инсценировку самоубийства, чтобы "добиться признания". В действительности же он просто чувствует себя покинутым и таким образом всего лишь пытается привлечь к себе внимание, но в подавляющем большинстве случаев все же не решится причинить себе реальный вред.
Ранее ученые выяснили, что работа по сменам может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В ходе исследования было установлено, что количество стресса и развитие тех или иных заболеваний никак не связаны с конкретной схемой посменной работы – все испытуемые чувствовали одинаковую усталость и недомогание. Определяющим фактором ученые назвали условия труда.
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