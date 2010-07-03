Ученые назвали посменную работу опасной для здоровья

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Шведские ученые выяснили, что работа по сменам может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также способствовать возникновению стресса, передает "Мир 24".
В ходе исследования было установлено, что количество стресса и развитие тех или иных заболеваний никак не связаны с конкретной схемой посменной работы – все испытуемые чувствовали одинаковую усталость и недомогание. Определяющим фактором ученые назвали условия труда.
По мнению сотрудников Стокгольмского университета, хорошее самочувствие человеку обеспечивают более 11 часов отдыха после работы, укороченная смена и регулярные перерывы.
Ранее врачи рассказали, как победить бессонницу. Согласно оценкам специалистов, снотворные препараты хорошо помогают при недавних расстройствах сна, длительность которых составляет не более трех месяцев. Также существует комплексная программа когнитивно-поведенческой терапии – она обучает пациента навыкам засыпания и разрушает негативные условные рефлексы. Кроме того, есть ряд несложных упражнений, помогающих снять стресс перед сном. Каждую группу мышц нужно сильно напрягать 5 секунд, а затем расслаблять 30 секунд. Таким образом стоит разминать ступни, кисти рук, мышцы брюшного пресса, шеи и спины.
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