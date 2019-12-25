Пелагея рассталась с мужем – СМИ

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

СМИ сообщают о том, что Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. Отмечается, что мужа певицы видели в обществе другой женщины, передают "Дни.ру".

В комментариях в соцсетях пары пишут, что Пелагея и Иван Телегин не носят обручальных колец и ведут обособленный образ жизни.

Также фанаты обратили внимание, что на странице спортсмена нет ни одной совместной фотографии с Пелагеей. В то же время источники издания сообщают, что якобы недавно хоккеист выкладывал снимок с артисткой, который интригующе назвал "Воссоединение", но потом удалил его.

На странице Пелагеи также нет фото с супругом, хотя, по данным СМИ, артистка всеми способами демонстрирует, что у нее все хорошо в отношениях с мужем.

Слухи о романе Пелагеи появились весной 2016 года, когда она зачастила на хоккей. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Летом того же года пара тайно зарегистрировала брак, а в январе 2017 года Пелагея родила Ивану Телегину дочь.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице. Свой брак они зарегистрировали в начале декабря. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

В ноябре прошлого года юморист развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей их разрыва поклонники Петросяна назвали его помощницу.

