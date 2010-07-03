Петросян vs. Воля: названы любимые комики россиян

Самыми популярными у россиян юмористами являются Евгений Петросян, Михаил Жванецкий и Михаил Задорнов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС. Опрос был проведен по случаю 1 апреля.
"Любимыми юмористами россияне назвали Михаила Задорнова (21%, среди 45-59-летних – 28%) и Евгения Петросяна (20% среди всех опрошенных и 28% среди 60 лет+). В топ-3 народного рейтинга юмористов также вошел Михаил Жванецкий – 9% (14% среди 60 лет+). Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина любимыми юмористами назвали по 5% наших сограждан", – сказано в документе.
Люди в возрасте от 18 до 24 лет выделяет Павла Волю (20%) и Гарика Харламова (14%). Также ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян (59%) периодически смотрят юмористические передачи. Центр отметил, что юмор выполняет в обществе функцию психологической разрядки. Людям с его помощью удается преодолевать страхи и тревоги.
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