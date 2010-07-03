Психолог рассказал, к чему могут привести первоапрельские розыгрыши

Жестокие розыгрыши на 1 апреля могут вызвать болезненные переживания и эмоциональное потрясение, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации клинической психиатрической больницы имени Алексеева Никита Чернов.
Он напомнил, что когда человек планирует розыгрыш, больше ориентируется на позитивные и яркие эмоции, которые может получить от удачно спланированной и исполненной шутки, однако важно помнить, что в розыгрыше участвуют два человека. Поэтому врач посоветовал ориентироваться на эмоциональное состояние человека, которого планируется разыграть.
"Надо бережно и с уважением относиться к чувствам других. По-настоящему удачный розыгрыш, как и по-настоящему удачная коммуникация, – это та, от которой все участники получают удовольствие", – цитирует Чернова Агентство "Москва".
По его словам, добрые и смешные розыгрыши объединяют и оставляют светлый след в памяти обоих, а жестокие шутки могут привести к тяжелому эмоциональному потрясению.
Подтвердила такую позицию и медицинский психолог больницы имени Алексеева Анна Якушенко. Она подчеркнула, что есть два типа особенно опасных розыгрышей – это розыгрыш-обещание и розыгрыш-катастрофа.
Первый строится из позиции "сверху-вниз": начальник, родитель или кто-то еще "большой" и значимый что-то обещает тому, кто находится по отношению к нему в зависимой позиции. Когда человек узнает, что это была шутка, у него создается ощущение потери чего-то, что он уже приобрел.
Розыгрыши-катастрофа выстраиваются на какой-то страшной шокирующей новости. Это может привести к очень сильному эмоциональному потрясению.
1 апреля во многих странах, включая Россию, отмечают День смеха. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. Традиционно в таких государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого времени, называют "апрельскими дураками".
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