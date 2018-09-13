Подозреваемые по делу Скрипалей рассказали о поездке в Солсбери

13 сентября 2018, 13:07
Фото: АР/Metropolitan Police
Подозреваемые британскими властями по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что у них не было отравляющих веществ. Об этом сообщает RT.
На обвинения в том, что они носили с собой флакон, подозреваемые пояснили: "Нормально мужикам с собой возить женские духи? Это не глупо?".
При этом они подтвердили, что Петров и Баширов – это их настоящие имена. Они также согласились с тем, что на опубликованных британскими властями фотографиях их лица. Кроме того, они рассказали, что поехали в Солсбери по совету друзей как туристы.
По их словам, они приехали в город 3 марта и пробыли там не больше 30 минут. При этом они заявили, что не знают, где находится дом Скрипалей. "Может, и проходили мимо, может и нет", – объяснили они.
Отмечается, что Александр Петров и Руслан Боширов сами обратились к главному редактору RT Маргарите Симоньян и отказались разговаривать с кем-то еще из журналистов.
Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что власти разузнали, кто такие Петров и Боширов. "Ничего там особенного и криминального нет", – подчеркнул он. Путин также высказал надежду, что они сами расскажут о себе в публичном пространстве.
ЧП в Солсбери произошло 4 марта. По сведениям британских властей, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234 (так называемый "Новичок"). Тип яда стал поводом для обвинений в адрес России. В Кремле, в свою очередь, причастность к этому категорически отрицают.
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