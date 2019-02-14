Песков назвал рэкетом законопроект о новых санкциях США

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Действия американских законодателей, предложивших ввести санкции против российских энергопроектов и банков, граничат с рэкетом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это подход, иногда граничащий с рэкетирством, – я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием", – приводит ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что американские сенаторы руководствуются "абсолютно конкретным, прагматичным торговым подходом", который не имеет ничего общего с международными торговыми правилами.

Ранее группа американских сенаторов подготовила законопроект, подразумевающий введение санкций в отношении России. Ограничительные меры затронут энергетический и банковский сектора страны. Необходимость санкций обусловлена "вмешательством" России в выборы президента США и "агрессией на Украине".

Между тем глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что страна уже проходила "несколько неприятных этапов таких санкций" и готова отреагировать на них. В частности, правительство окажет поддержку российским банкам, которых затронут ограничительные меры.

