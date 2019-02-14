В Госдуме объяснили появление законопроекта о новых санкциях против РФ

Санкционная политика и нажим на Россию требуют постоянной информационной подпитки, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя подготовленный сенаторами США законопроект о новых антироссийских санкциях.
Депутат также указал, что появление законопроекта обусловлено и грядущими президентскими выборами на Украине. Американские власти таким образом заявляют о солидарности с киевским режимом.
Что же касается предлагаемых мер, то с момента начала политики санкций они неоднократно озвучивались представителями Демократической и Республиканской партий, резюмировал Новиков.
13 февраля сообщалось, что группа американских сенаторов разработала законопроект, подразумевающий введение новых санкций в отношении России. Ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический сектора РФ. В качестве повода для введения санкций названы "вмешательство" Москвы в президентские выборы в США и "агрессия на Украине".
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