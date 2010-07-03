Евросоюз одобрил санкции против Турции

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Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

В частности, будут приостановлены переговоры по соглашению о воздушном транспорте. Также Европейский инвестиционный банк призвали сократить финансовую помощь Анкаре.

Совет ЕС отметил негативное влияние буровых операций в водах Кипра на отношения Турции с Евросоюзом и призвал Анкару прекратить свою геологоразведочную деятельность.

МИД Турции, в свою очередь, заявил, что страна продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС приостановить диалог на высоком уровне, передает ТАСС.

Как заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Александр Грушко, санкции только усугубят многолетний неурегулированный конфликт в регионе.

В кипрской ИЭЗ находятся две турецкие буровые установки. Греция и Кипр считают проведение геологоразведки, где найдены месторождения газа, провокацией.