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13:15

Турция готова ответить на санкции США

политика

13:15

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Фото: РИА Новости/ Алексей Дружинин

Турция рассматривает возможность ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в комментарии телеканалу TGRT.

Он отметил, что это не угроза и не шантаж, а "естественная позиция в данных условиях", и Турция ответственно относится к производству своих вооружений.

"Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 – новые технологии, поэтому мы стали партнерами программы, внесли 1,4 миллиарда долларов. Но все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит самое естественное право Турции – закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будем действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", – сказал Чавушоглу.

Ранее США решили исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35. Решение было принято с началом поставок в Турцию российских систем противоракетной обороны С-400. Участие Турции в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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