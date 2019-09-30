Будет ли востребована Саудовская Аравия у туристов

Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы для иностранцев из 49 стран мира, включая Россию и Казахстан. Рассказываем, как можно посетить одну из самых закрытых до последнего времени стран мира и какие достопримечательности будут доступны туристам.

Новое направление

С 28 сентября граждане 49 стран любого вероисповедания имеют возможность оформить туристическую визу в Саудовскую Аравию. Ее можно будет получить по прилете в аэропорт страны через паспортную службу или при помощи автоматов по самообслуживанию. Кроме того, туристам предлагают подавать документы на визу в посольства королевства за рубежом или оформить ее в электронном виде еще до поездки, воспользовавшись специальным сайтом.

Чтобы отправиться в туристическое путешествие по Саудовской Аравии, необходимо будет в том числе заполнить анкету, иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с момента въезда, медицинскую страховку и бронь в гостинице. За детей и подростков младше 18 лет разрешение на въезд могут получить их законные представители – родители или опекуны.

Многократная виза сроком на 90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года будет действовать 12 месяцев с момента выдачи. Стоимость ее составляет 440 саудовских риалов (около 117 долларов, или порядка 7 700 рублей), из них 140 риалов пойдут на уплату медстраховки, дополнительно могут взиматься налоговые сборы. При этом продлить турвизу не получится: за день пребывания в государстве с просроченной визой полагается штраф в 100 саудовских риалов (около 1 700 рублей) в день.

Всего возможность посетить королевство в качестве туристов получили граждане 38 стран Европы, включая Россию и Украину, семь стран Азии, включая Казахстан, а также жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Авиационные власти Саудовской Аравии и России уже подготовили все документы для открытия прямого сообщения между нашей страной и королевством не только на время хаджа (паломничества, связанного с посещением Мекки). По словам посла королевства в РФ, оно может начаться, как только появится спрос на это направление.

Кто поедет в Саудовскую Аравию?

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала Москве 24, что Саудовская Аравия вряд ли станет страной для массового туризма из России.

"С учетом культурных и исторических особенностей страны пляжный туризм, который может быть потенциально массовым на российском рынке, нашим туристам не очень интересен, потому что есть ряд больших ограничений, которые делают пляжный отдых в этом государстве не вполне привычным и комфортным для наших граждан", – предположила эксперт.



Саудовская Аравия является ультраконсервативной исламской страной. Раньше туда можно было попасть только по рабочей визе или паломникам-мусульманам. С прошлого года стало возможным также получить электронную визу на спортивные мероприятия или концерты. На всей территории страны под запретом алкоголь, а за некоторые преступления могут назначить смертную казнь: колдовство, терроризм, торговля и употребление наркотиков. Туристам нельзя носить нескромную одежду, проявлять чувства на публике, снимать других людей без разрешения, плеваться, мусорить, громко слушать музыку во время молитвы. Женщинам также предписано покрывать плечи и колени, однако они могут путешествовать без абайи и ходить без сопровождения мужчин, в отличие от местных жительниц. За нарушение иностранным гостям грозит штраф от 50 риалов до шести тысяч риалов (от 880 рублей до 105 тысяч рублей).

По ее словам, Саудовская Аравия больше будет привлекать туристов экскурсиями и активностями наподобие "сафари по пустыням".



"Страна настолько закрытая, что на первом этапе будет интересно все. Там есть очень красивые современные мечети, есть старинные крепости, например, Масмак в столице Эр-Рияд, есть археологический комплекс Мадаин-Салих, который будет интересен туристам, ранее побывавшим в Иордании или в Тунисе", – подчеркнула Ломидзе.





Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Первый визит в эту страну будет интересным и познавательным. Здесь есть то, за что можно зацепиться глазу, есть зачем приехать. Это неповторимо.

Однако, по ее мнению, высокая стоимость визы и туристических путевок не позволит попасть в страну бюджетным путешественникам.

"Это будут люди выше среднего класса, которые уже много видели. Вряд ли Саудовская Аравия будет первой страной, куда поедет начинающий турист. Это будет отнюдь не массовый поток, чартеры там вряд ли будут – только регулярные рейсы. Это такой дорогой туристический продукт с экскурсионными и познавательными целями", – заключила собеседница Москвы 24.

Директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко пояснил, что раньше российские туристы путешествовали в Саудовскую Аравию только с религиозными целями, так как города Мекка и Медина являются священными для мусульман. Для остальных людей страна первое время не будет очень популярной, считает эксперт.



Священный для мусульман город Мекка известен самыми большими и высотными часами в мире, которые установлены на башне Абрадж аль-Бейт, также известной как Часовая королевская башня. Диаметр циферблата – 43 метра, длина минутной стрелки – 22 метра, часовой – 17. Она является четвертым по высоте строением в мире – 601 метр. 120-этажная башня также служит отелем, способным принять около 100 тысяч из более чем пяти миллионов паломников, ежегодно посещающих Мекку. Въезд в города Мекку и Медину закрыт для посещения немусульман.

"Достаточно специфичная страна, есть определенные ограничения для тех, кто пребывает на ее территории, по поводу одежды, общественной манеры поведения и всего остального. Все это накладывает определенный отпечаток", – отметил он в разговоре с Москвой 24.



Однако, по его словам, у страны большой потенциал и местные власти смогут сделать страну более привлекательной для туристов.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Если власти будут развивать туризм, то туристические места, безусловно, найдутся. Туризм – это та сфера деятельности, которая красочно и серьезно описывает сухие и скупые исторические события и делает из них привлекательные моменты, фишки, которые неплохо воспринимаются со стороны туристов.

"У нас с годами выросло поколение людей, которым интересно побывать в условиях, отличных от своего постоянного места жительства. Таким людям будет интересно побывать в Саудовской Аравии, посмотреть, почувствовать на себе те условия", – добавил эксперт.